Tim Odeda Kataša je u četvrtoj utakmici finala savladao gradskog rivala Hapoel rezultatom 83:79 i sa 3:1 u seriji došli do 58. titule prvaka.

U čak tri od ove četiri utakmice je viđen brejk. Najpre je Makabi pred protivničkim navijačima poveo 2:0, da bi potom Hapoel uzvratio istom merom i izbegao "metlu". Ipak, to je bilo sve od ekipe Dimitrisa Itudisa koja je večeras ponovo izgubila na svom terenu i tako ostala bez titule.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Ife Lundberg sa 21 poenom. Džejlen Hoard je imao 13, Ošae Briset 13, baš koliko i Džimi Klark.

Kod Hapoela je blistao Jam Madar sa 26 poena i devet asistencija. Pratio ga je Tomer Ginat sa 13, koliko je ubacio i Tai Odijase. Vasilije Micić je meč završio sa sedam poena i isto toliko asistencija.