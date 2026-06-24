ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford- Džejms, Geji, Konsa, Spens - Rajs, Anderson - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn.
GANA (4-3-3): Asare - Senaja, Ađeteji, Opoku, Mensah - Jirenkji, Parti, Sibo - Semenjo, Aju, Vilijams.
Kraj utakmice!
90. minut - Šest minuta nadoknade.
86. minut - Kakve sada prilike za Englesku! Najpre je Asare odbranio udarac Sake. Potom je Orajli pogodio prečku, a onda je Kejn promašio zicer iz izgledne pozicije.
77. minut - Dobra prilika za Ganu. Princ Kvabena Adu nije bio dovoljno odlučan u kontri. Na kraju je Adu napucao Semenja koji je bio u ofsajdu.
70. minut - Opet preti Engleska. Probao je Saka glavom, nije bio precizan. Sledi pauza za osveženje.
65. minut - Pokušaj Eliota Andersona glavom, ali je Sibo odlično reagovao.
61. minut - Opasan napad Engleza koji je završen ne baš dobrim udarcem Gordona koji je lako odbranio Asare.
54. minut - Gana je imala obećavajuć napad. Ipak, odbranili su se Englezi.
50. minut - Nema uzbuđenja ni na startu drugog dela.
Kraj prvog poluvremena!
45+4 minut - Prvi put se u prilici našao Kejn, ali je i njegov pokušaj izblokiran.
44. minut - Centaršut Ajua iz slobodnog udarca. Bez ikakvih problema za englesku odbranu.
42. minut - Žuti karton je dobio Rajs zbog oštrog starta nad protivničkim igračem.
37. minut - Centaršut Maduekea, ali je to bila previsoka lopta za Rajsa koji nije mogao da šutne kako treba.
33. minut - Lopta se odbila do Belingema koji je probao sa ivice kaznenog prostora, ali je njegov šut izblokiran. Izuzetno se dobro i organizivano brane igrači Gane.
22. minut - Ne baš kvalitetna utakmica za sada. Engleska ima posed, ali bez konkretnog učinka.
14. minut - Probao je Rajs iz slobodnog udarca. Lopta ide preko gola.
12. minut - Prete Engezi. Ris Džejms je ubacio loptu u peterac, ali je odbrana afričke ekipe ponovo bila na visini zadatka.
10. minut - Dobro su kombinovali Kejn i Belingem na malom prostoru, ali vezista Real Madrida nije uspeo da uputi udarac i Ganjani su se odbranili.
5. minut - Prilično miran početak utakmice. Englezi imaju loptu u posedu, ali bez šansi za sada.
Utakmica je počela!
21:31 - Hari Kejn će na ovoj utakmici imati poseban motiv. Sjajni napadač će, ako da gol, postati najbolji strelac u istoriji Engleske na Mundijalima. Trenutno je na koti od devet pogodaka, po čemu je izjednačen sa legendarnim Garijem Linekerom
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