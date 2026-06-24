Fudbaleri Engleske i Gane odigrali su nerešeno 0:0 u drugom kolu grupe L na Svetskom prvenstvu. Oba tima sada imaju po četiri boda.

Englezi su bili veliki favoriti na ovom meču, ali su naleteli na izuzetno dobro organizovanu odbranu afričke selekcije. Nisu imali izabranici Tomasa Tuhela rešenja. Kružili su i kružili, ali nikako nisu mogli da probiju bedem Ganjana.

Početak utakmice je protekao dosta mirno. Englezi su imali loptu u posedu, viđena su dva opasna napada, ali bez konkretne završnice. Prvi pravi pokušaj je usledio u 14. minutu, kada je Deklan Rajs gađao iz slobodnog udarca, ali je lopta otišla preko gola.

U nastavku ista priča. Engleska dominantna u posedu, ali bez konkretnih šansi. Osim nekoliko solidnih pokušaja nije viđeno ništa vredno pomena i na poluvreme se otišlo bez golova.

Ništa bolje nije bilo ni u drugom delu. Razlika je u tome što je u ovom delu meča i Gana imala neke dobre napade, ali su to lako rešavali engleski defanzici.

Prvi udarac u okvir gola je viđen tek u 60. minutu. Gordon je probao posle dobre akcije, ali njegov udarac nije bio baš najbolji i Asare nije imao nikakvi problema da to odbrani.

Probao je Tuhel izmenama da osveži ekipu, ali to nije donelo nikakav efekat u napadu. Imali su Kejn i Saka svoje pokušaje, ali nisu bili precizni.

Najbolju šansu su Englezi imali u 86. minutu. Prvo je Arase sjajno odbranio udarac Sake, potom je Orajli pogodio prečku, lopta se odbila do Kejna, ali je napadač Bajerna loše šutirao iz izgledne pozicije i prebacio gol. U završnici totalna ofanziva Engleza, ali se do kraja meča rezultat nije menjao i ova ne baš zanimljiva utakmica je završena bez golova i pobednika.

U poslednjem kolu Engleska igra sa Panamom, dok će se Gana sastati sa Hrvatskom.

ENGLESKA - GANA 0:0

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford- Džejms, Geji, Konsa, Spens - Rajs, Anderson - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn. GANA (4-3-3): Asare - Senaja, Ađeteji, Opoku, Mensah - Jirenkji, Parti, Sibo - Semenjo, Aju, Vilijams. Kraj utakmice! 90. minut - Šest minuta nadoknade. 86. minut - Kakve sada prilike za Englesku! Najpre je Asare odbranio udarac Sake. Potom je Orajli pogodio prečku, a onda je Kejn promašio zicer iz izgledne pozicije. 77. minut - Dobra prilika za Ganu. Princ Kvabena Adu nije bio dovoljno odlučan u kontri. Na kraju je Adu napucao Semenja koji je bio u ofsajdu. 70. minut - Opet preti Engleska. Probao je Saka glavom, nije bio precizan. Sledi pauza za osveženje. 65. minut - Pokušaj Eliota Andersona glavom, ali je Sibo odlično reagovao. 61. minut - Opasan napad Engleza koji je završen ne baš dobrim udarcem Gordona koji je lako odbranio Asare. 54. minut - Gana je imala obećavajuć napad. Ipak, odbranili su se Englezi. 50. minut - Nema uzbuđenja ni na startu drugog dela. Kraj prvog poluvremena! 45+4 minut - Prvi put se u prilici našao Kejn, ali je i njegov pokušaj izblokiran. 44. minut - Centaršut Ajua iz slobodnog udarca. Bez ikakvih problema za englesku odbranu. 42. minut - Žuti karton je dobio Rajs zbog oštrog starta nad protivničkim igračem. 37. minut - Centaršut Maduekea, ali je to bila previsoka lopta za Rajsa koji nije mogao da šutne kako treba. 33. minut - Lopta se odbila do Belingema koji je probao sa ivice kaznenog prostora, ali je njegov šut izblokiran. Izuzetno se dobro i organizivano brane igrači Gane. 22. minut - Ne baš kvalitetna utakmica za sada. Engleska ima posed, ali bez konkretnog učinka. 14. minut - Probao je Rajs iz slobodnog udarca. Lopta ide preko gola. 12. minut - Prete Engezi. Ris Džejms je ubacio loptu u peterac, ali je odbrana afričke ekipe ponovo bila na visini zadatka. 10. minut - Dobro su kombinovali Kejn i Belingem na malom prostoru, ali vezista Real Madrida nije uspeo da uputi udarac i Ganjani su se odbranili. 5. minut - Prilično miran početak utakmice. Englezi imaju loptu u posedu, ali bez šansi za sada. Utakmica je počela! 21:31 - Hari Kejn će na ovoj utakmici imati poseban motiv. Sjajni napadač će, ako da gol, postati najbolji strelac u istoriji Engleske na Mundijalima. Trenutno je na koti od devet pogodaka, po čemu je izjednačen sa legendarnim Garijem Linekerom

21:00 - Tim Tomasa Tuhela je na startu Mundijala savladao Hrvatsku rezultatom 4:2, dok je afrička selekcija bila bolja od Paname sa 1:0.

20:55 - Dobro veče i dobrodošlo na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe L na Svetskom prvenstvu između Engleske i Gane. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Bostona.