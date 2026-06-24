Tim iz Kneževine je u odlučujućoj petoj utakmici pobedio Pariz kao gost rezultatom 101:92.

Monako je tako osvojio treću titulu prvaka u istoriji, tako se revanširavši Parižanima za poraz u prošlosezonskom finalu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Blosomgejm sa 27 poena, Begarin je imao 18 uz osam skokova, a Makondu je dodao 14, dok beležimo i partiju Elija Okoba od 12 poena i 15 asistencija. Nemanja Nedović je ubacio pet poena i u svojoj prvoj sezoni u Monaku osvojio šampionsku titulu.

Kod Pariza najbolji Robinson sa 12 i Stivens i Hifi sa po 11 poena.

Vredi istaći da za Monako nije igralo mnogo prvotimaca, a neposredno pred majstoricu suspendovani su Strazel i Dijalo. Uprkos tome, Kneževi su došli do titule.