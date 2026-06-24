Fudbaleri Hrvatske pobedili su Panamu rezultatom 1:0 u meču drugog kola grupe L na Svetskom prvenstvu. Tim Zlatka Dalića je tako došao do prve pobede na Mundijalu i sada ima tri boda, dok je Panama pretrpela i drugi poraz, pa je tako i matematički izgubila sve šanse za prolaz u nokaut fazu.

Strelac jedinog gola u Torontu bio je Ante Budimir u 54. minutu i to nakon što je ušao u igru početkom drugog poluvremena. No, krenimo redom.

Već u drugom minutu šansa za Hrvatsku. Pašalić je dobro probio po desnoj strani i centrirao, ali je Modrić lose zahvatio loptu glavom.

Modriću je ovo bio 200. meč u dresu nacionalnog tima i bio je vrlo raspoložen na startu. Poslao je lepu dugu loptu ka Perišiću, ali ovaj nije mogao da dođe do nje.

Početak meča je bio miran, a onda je usledilo nekoliko veoma opasnih napada Paname. Prvo je u 16. minutu Muriljo sa desne strane poslao oštru i nezgodnu loptu u peterac, ali na sreću "vatrenih", Fahardo nije uspeo da je zahvati.

Samo dva minuta kasnije još jedno dobro ubacivanje, ali sa leve strane. Ipak, Hrvati su se odbranili. Nedugo zatim nova pretnja po gol Hrvatske. Sam je istrčao Martinez, ali je ostao bez snage i samo je dodao loptu do Livakovića.

U 23. minutu ogromna prilika za Panamu. Opet je Muriljo centriao, Puma je šutirao glavom. Livaković je vrhovima prstiju dokačio tu loptu, ona je završila na prečki.

Usledila je pauza za hidrataciju koja je prijala Hrvatima. Uspeli su "kockasti" da se konsoliduju i povežu redove. Lopta je bila u njihovom posedu, ali nisu mogli da stvore ozbiljniju priliku za gol.

Panama je ponovo preuzela inicijativu u završnici prvog poluvremena i bila je bolja na terenu. Propala je dobra akcija u 38. minutu kada je Muriljo poslao dobru loptu u šesnaesterac, ali je Gvardiol reagovao. Konačno je Hrvatska zapretila u prvom minutu nadoknade, kada je Baturina dobro gađao sa distance, ali je Moskera bio na pravom mestu.

Početak drugog dela je bio prilično dosadan, a onda su Hrvati pravo niotkuda stigli do gola. Igrao se 54. minut, kada je Stanišić konačno probio po desnoj strani, i ubacio loptu u kazneni proctor, ona stiže do Budimira koji pogađa za vođstvo "vatrenih".

Samo tri minuta kasnije je Hrvatska propustila kolosalnu šansu da stigne do drugog gola. Sevnula je kontra, Pašalić je izašao sam ispred Moskere koji mu je odbranio šut. Lopta se vratila vezisti koji je potom prilično neozbiljno šutirao preko gola.

Nakon toga se Panama oporavila i počela da napada, a Livaković je u roku od nekoliko sekundi imao tri odbrane. Najpre je skinuo dva šuta Murilju, a onda je fenomenalno reagovao nakon udarca Harvija glavom posle kornera. Posle pause za osveženje je tempo opao i to je naravno više odgovaralo hrvatskim fudbalerima.

Harvi je u 79. minutu bio sebičan. Očekivali su saigrači ubacivanje, ali je on iskosa šutirao i pogodio spoljni deo mreže.

Pokušavali su igrači Paname da dođu do izjednačenja, ali su se Hrvati uspešno odbranili. Rezultat se do kraja meča nije menjao i Dalićev tim je stigao do pobede.

Hrvatska će u poslednjem kolu igrati protiv Gane, dok će se Panama sastati sa Engleskom.

PANAMA - HRVATSKA 0:1

PANAMA (3-4-3): Moskera - Ramos, Kordoba, Andrade - Muriljo, Harvi, Barsenas, Blekman - Martines, Fahardo, Rodriges

HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković - Gvardiol, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Kovačić, Modrić - Perišić, Baturina, Pašalić - Musa

Kraj! Pobeda Hrvatske!

90+3 minut - Loše je Muriljo izveo slobodan udarac. Lopta je otišla visoko preko gola. Hrvati su pred pobedom.

90. minut - Igraće se još pet minuta.

79. minut - Namestio se Harvi i snažno šutirao iskosa. Pogodio je spoljni deo mreže.

76. minut - Ponovo je pauza za osveženje došla u pravom trenutku za Hrvate, baš onda kad je Panama bila u ofanzivi. Nakon pauze su se "vatreni" stabilizovali.

68. minut - Sada je bilo opasno. Dva pokušaja Murilja, ali je Livaković oba puta izašao kao pobednik. Zatim je hrvatski golman sjajno odbranio udarac Harvija glavom posle kornera.

65. minut - Uspela je Panama da se trgne i odreaguje na primljen gol i sada se više igra na polovini Hrvatske.

57. minut - Kakva šansa za Hrvate! Pašalić je izašao sam ispred Moskere koji mu je odbranio udarac. Vratila se lopta vezisti koji je potom jako loše šutirao.

54. minut - Gooool! Vodi Hrvatska u Torontu! Stanišić je probio po desnoj strani, Pašalić je pre toga odigrao petom, lopta je stigla do Budimira koji postiže pogodak brzo nakon što je ušao u igru.

Kraj prvog poluvremena!

45+1 minut - Konačno preti Hrvatska. Dobar udarac Baturine sa distance, ali je Moskera bio na pravom mestu.

42. minut - Period utakmice u kojem je Panama opet konkretnija.

38. minut - Centaršut Murilja iz prve, bilo je nezgodno u šesnaestercu, ali je Gvardiol intervenisao i izbacio loptu u aut.

32. minut - Pauza za hidrataciju je više prijala igračima Hrvatske koji su uspeli da se konsoliduju nakon nekoliko opasnih napada protivnika. "Vatreni" imaju loptu u posedu, ali bez konkrente prilike.

23. minut - Prečka! Najbolja prilika za Panamu. Muriljo je dobio loptu na vreme i centriao, Puma Rodrigez je gađao, ali je Livaković vrhovima prstiju intervenisao i lopta je kačila okvir gola.

22. minut - Opet preti Panama po desnom boku. Martinez se sjajno ubacio, delovalo je obećavajuće, ali kao da je ostao bez snage i umesto centaršuta je lopta otišla ka Livakoviću koji ju je lako uhvatio.

18. minut - Još jedno nezgodno ubacivanje igrača Paname, ovoga puta sa leve strane. Ipak, Muriljo nije stigao do lopte.

16. minut - Bilo je vrlo opasno za Hrvate. Dobar napad Paname, ubacio se Muriljo po desnom boku i poslao oštru loptu u peterac, ali Fahardo nije uspeo da je zahvati.

5. minut - Raspoložen je Modrić na početku meča. Sada je poslao lep pas ka Perišiću, ali iskusni krilni fudbaler nije mogao da stigne loptu.

2. minut - Nije ovo bilo loše. Prodor Pašalića po desnoj strani i centaršut, ali Modrić nije dobro zahvatio loptu glavom.

Utakmica je počela!

00:40 - Kapiten Hrvatske Luka Modrić će odigrati jubilarni 200. meč u dresu nacionalnog tima.

00:05 - U prvom meču grupe su Engleska i Gana odigrale bez golova. Više o tome OVDE.

23:30 - Oba tima su u prvom kolu doživela poraze. Hrvati su izgubili od Engleske sa 4:2, dok je Panama minimalnim rezultatom poražena od Gane.

23:25 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe L na Svetskom prvenstvu između Paname i Hrvatske. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Toronta.