Federiko Besone, nekadašnji saigrač Lionela Mesija, a sada trener, pronašao je novi posao i to u komšiluku.

On je imenovan za novog šefa stručnog štaba hrvatskog prvoligaša Osijeka.

Besone je rođen u Argentini, stariji je tri godine od Mesija i kao mlad je otišao u Barselonu. Tamo je igrao u mlađim kategorijama, usput je imao priliku da dali teren sa najvećim svih vremena, a najviši domet bio mu je C tim Barselone.

Posle toga je promenio veliki broj klubova. Igrao je za Espanjol, Svonsi, Lids, Milvol, Čarlton...Kasnije je započeo trenersku karijeru, a prethodne dve godine je vodio Olimpiju iz Ljubljane.

- Odrastao sam u La Masiji i volim kad mi tim ima loptu u nogama i stalno traži posed. Tako je bilo i kada sam bio igrač u Španiji i Engleskoj. Uvek sam fudbalu i kao trener pristupao s ambicijom i željom da postignem velike stvari - rekao je Besone.