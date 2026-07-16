Jonas Valančijunas je napustio Denver i vratio se u matični klub Žalgiris, pa ćemo ga od naredne sezone gledati u Evroligi.

Iskusni litvanski centar je 14 godina proveo u NBA ligi, a prošle sezone je delio svlačionicu sa Nikolom Jokićem. Posle ozvaničenja transfera novinari su ga pitali da li su ga nekadašnji saigrači iz NBA lige, uključujući i Jokića, već kontaktirali.

- Još uvek ne. Sve je još veoma sveže, pa ćemo videti kako će se odvijati i kako će se sve složiti. Ali razgovarao sam sa dosta ljudi o celoj ovoj situaciji. Postoji želja da uživam u košarci, a to je najvažnije - rekao je Valančunas za BasketNews.

Litvanac je u Denveru prosečno beležio 8,7 poena i 5,1 skok za 13 minuta na terenu, a Nagetsi su ovog leta odlučili da ga otpuste. U najjačoj ligi sveta je još nastupao za Toronto, Memfis, Nju Orleans, Vašington i Sakramento. Sa Žalgirisom je potpisao ugovor do 2028. godine.