Škotski fudbalski golman Krejg Gordon saopštio je danas da je završio igračku karijeru.

- Nikada nisam želeo da se ovo završi, ali kraj je neizbežan. Ostvario sam svoje snove i na tome sam veoma zahvalan - rekao je Gordon u video poruci, prenosi Bi-Bi-Si.

Gordon (43) je bio deo reprezentacije Škotske na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu i najstariji učesnik Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi.

On je karijeru počeo u Hartsu, koji mu je upravio i bio poslednji klub, a između toga nastupao je za Sanderlend i Seltik.

Škotski golman je odigrao 84 utakmice za reprezentaciju.