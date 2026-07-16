Fudbalska reprezentacija Argentine će ponovo igrati finale Svetskog prvenstva. Aktuelni šampion je pobedio Englesku sa 2:1, a u nedelju će protiv Španije pokušati da odbrani titulu i po četvrti put pokori planetu.

Argentinci već pet godina beleže fenomenalne rezultate i za to vreme su osvojili sve što se moglo osvojiti, ali nije tako izgledalo pre deset godina, kada se Lionel Mesi povukao iz reprezentacije. Učinio je to nakon drugog vezanog poraza od Čilea u finalu Kopa Amerika. Bio je potpuno slomljen, nije imao nijedan trofej sa nacionalnim timom, pa se odlučio za radikalan potez.

Sada je otkriveno pismo Enca Fernandeza, koji je tada imao samo 15 godina, a sada deli svlačionicu sa najboljim fudbalerom svih vremena.

- Kako da te ubedimo da ostaneš kad smo tako užasni. Kako da te ubedimo kada nismo na svojim plećima osetili jedan odsto pritiska s kojim ti živiš. Kad ustaneš ujutru i pogledaš se u ogledalo ti znaš da više od 40.000.000 ljudi ne želi samo da ti napraviš neko savršenstvo, nego pogrešno veruje da može to da zahteva od tebe. Kako da te ubedimo kad ne razumemo da si ljudsko biće, osoba neuporedivog talenta, najbolji fudbaler planete, a svejedno čovek. Kako da te ubedimo ako ne zastanemo na sekund i shvatimo da ti nisi odgovoramm za bes koji nam donose porazi, koji su više u vezi s nekim našim ličniom frustracijama.

- Hajde da se mi pogledamo u ogledalo i zapitamo, šta bi bilo kada bismo od nas samih zahtevali jedan odsto od onoga što tražimo od momka koga ni ne poznajemo. Kako ćemo da te ubedimo kada nam je teško i da gledamo dok ti ceo svet laska? Kad ne možemo da shvatimo da bi mogao da odmaraš na plaži umesto da trčiš tu i predstavljaš naše boje samo da bi se neki fokusirali na to da li trčiš dovoljno i da li pevaš himnu.

- Radi šta hoćeš, Lionele, ali molim te razmisli o ostanku. Ali ostani da bi se zabavljao, jer to su ti ovi ljudi oduzeli. U svetu nenormalnog pritiska, uspeli su da igri oduzmu najplemenitiju stvar. Zabavu. Kao dete si sigurno sanjao da igraš za svoju zemlju i da se zabavljaš. A kad te vidim kako igraš za Albiseleste u meni budu najveći ponos na svetu. Igraj da bi se zabavljao. Jer nemaš pojma koliko se mi zabavljamo dok gledamo tebe kako se zabavljaš. Hvala ti i izvini - glasilo je pismo Enca Fernandeza upućeno Mesiju.

Mesi se posle izvesnog vremena vratio u reprezentaciju, a tokom ove decenije su konačno stigli i trofeji. Argentina je dvostruki uzastopni šampion Južne Amerike, a sada će imati priliku da po drugi put zaredom postane i prvak sveta.