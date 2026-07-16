U finalu Svetskog prvenstva u fudbalu u nedelju od 21 čas sastaće se reprezentacije Argentine i Španije.

Duel dve najveće zvezde Lionela Mesija i Lamina Jamala evociraće uspomene na njihov prvi susret koji se desio 2007. godine.

Nije to bio baš bilo kakav susret već foto šuting koji je Barselona organizovala, u saradnji sa UNICEF organizacijom dobrotvorno slikanje. Fudbaleri su obilazili porodice koje su bile nasumično izabrane, a jedna je bila i Jamalova.

Tako je Mesi, ni kriv ni dužan, fotografisan kako kupa malog dečaka koji je sada postao jedan od najboljih igrača današnjice.

U nedelju će ta beba izaći na crtu najboljem u istoriji.