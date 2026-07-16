Po svemu sudeći vreme je za prvi inostrani angažman u karijeri mladog defanzivnog veziste i kapitena beogradskih crno-belih.

Kako prenosi “Arenasport”, Vanja Dragojević bi uskoro i zvanično trebalo da postane novi igrač Rendžersa.

Prema informacijama navedenog izvora, velikan iz Glazgova postigao je dogovor sa Partizanom, te će na račun crno-belih uplatiti 5.500.000 evra uz dodatne potencijalne bonuse.

Momak rođen 2006. godine, odnedavno A reprezentativac Srbije, za prvi tim Partizana odigrao je 52 meča uz četiri postignuta pogotka i pet asistencija.