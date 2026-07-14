Fudbaleri Partizana će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv luksemburškog UNA Štrasena, koji je u dvomeču prvog kola kvalifikacija pobedio La Fjoritu iz San Marina ukupnim rezultatom 3:0.



UNA Štrasen je u prvoj utakmici tog dvomeča pobedio 1:0, dok je u revanšu, koji je odigran večeras, bio bolji 2:0.



Prva utakmica dvomeča Partizana i UNA Štrasena biće odigrana 23. jula u Luksemburgu, dok je revanš na programu 30. jula u Beogradu.