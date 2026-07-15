Fudbaleri Crvene zvezde u petak započinju novu sezonu utakmicom protiv Mačve na "Marakani", a saznali su i da će im prvi rival u kvalifikacijama za Ligu šampiona biti Larne iz Severne Irske.

Nešto slabije partije na pripremama, a evidentno nedostatak igrača na pojedinim pozicijama znače i to da će uskoro stići nova pojačanja u Zvezdu. To je potvrdio i trener Dejan Stanković.

- Zajedno sa klubom napravili smo strategiju dovođenja igrača, prelazni rok nije gotov, čeka se kraj Svetskog prvenstva, sigurno će se tu desiti još nešto, bićemo aktivni i u ovom prelaznom roku do samog kraja. Kada se podvuče crta, dobar rad, 95 posto momaka je bilo zdravo, bilo je mehaničkih povreda, najvažnije je da nije bilo istezanja ili pucanja mišića, nekih udaraca ili distorzija, tako da kada zaokružim celu priču – zadovoljan sam.