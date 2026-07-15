Čekalo se Svetsko prvenstvo pa da reprezentativac Bosne i Hercegovine ostvari transfer karijere. Činilo se da će Tarik Muharemović ostati u Italiji i iz Sasuola preći u Juventus. Ipak, kada su se u priču uključili Englezi, nije bilo šanse da Italijani pariraju.

Na kraju je Lids pobedio konkurenciju i za 40 miliona evra doveo štopera. Ni Juventus neće ostati "kratak" jer njemu svakako pripada pola novca, tako da će u Torino stići 20 miliona evra.

Muharemovićem transfer biće drugi najveći u istoriji kada su u pitanju igrači iz Bosne i Hercegovine. Samo je Miralem Pjanić plaćen više i to kada je Barselona platila Juventusu 60 miliona evra, a Edin Džeko ide na treću poziciju sa 37 miliona, koliko je Mančester siti poslao Volfsburgu.

Muharemović je rođen u Sloveniji, a karijeru je započeo u Austriji. Juventus ga je primetio i doveo iz Volfsbergera, da bi Sasuolo uspeo da ga kupi za svega 2.000.000, ali je imao obavezu da plati 50 odsto od narednog transfera što se na kraju ispostavilo kao odličan potez Juventusa. Mada, ovako su mogli da imaju štopera za prvi tim.