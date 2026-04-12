Tarik Muharemović, štoper Sasuola izabrao je u kom će klubu nastaviti karijeru.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine plasirao se na Svetsko prvenstvo sa “zmajevima”.

Briljirao je u poej ofu protiv Italije a to nije prošlo nezapaženo.

Za njegove usluge zainteresovani su već duže vreme Juventus i Inter, a Tarik se dogovorio sa “nerazurima”, otkriva Gazeta delo sport.

Muharemović je inače već bio u Juventusu u koji je došao iz Volfsbergera ali uprava “stare dame” nije imala poverenja u njega i prodala ga je Sasuolu za samo dva miliona evra u leto 2025. godine.