Iako je selektor Karlo Anćeloti nedavno izazvao oduševljenje javnosti kada je Nejmarovo ime uvrstio na spisak putnika za Mundijal, sada se pojavljuju informacije da je najveća zvezda Brazila zapravo već bila povređena u trenutku dobijanja poziva.

Prema pisanju medija iz Južne Amerike, u centru skandala nalazi se Santos, klub za koji Nejmar trenutno nastupa. Navodno su klupski lekari prikrili pravo stanje povrede kako bi osigurali da fudbaler dobije poziv za Svetsko prvenstvo.

Dodatnu buru izazvala je potvrda da Nejmara očekuje pauza od najmanje dve do tri sedmice zbog povrede lista noge. To praktično znači da će propustiti pripremne utakmice Brazila protiv Paname i Egipta, dok je pod velikim znakom pitanja i njegov nastup na otvaranju Mundijala protiv Maroka.

Situaciju je dodatno pojasnio doktor reprezentacije Brazila Rodrigo Lasmar.

- Nejmar je juče stigao u kamp reprezentacije i prošao kompletne medicinske preglede, uključujući i magnetnu rezonancu. Pregledi su pokazali povredu lista drugog stepena, a ne samo edem kako se prvobitno mislilo. Očekujemo da bude spreman za najviše dvadesetak dana - rekao je Lasmar.

Pojedini brazilski mediji sada otvoreno sumnjaju da je Santos pokušao da sakrije ozbiljnost povrede kako Anćeloti ne bi odustao od pozivanja Nejmara na Svetsko prvenstvo.

Navodno je još 18. maja Fudbalskom savezu Brazila dostavljen zvaničan medicinski izveštaj overen od strane klupskih lekara u kojem se tvrdilo da je sa Nejmarom sve u najboljem redu. Čak je i predsednik Santosa Marselo Teišeira tada javno govorio kako nema razloga za zabrinutost kada je u pitanju zdravstveno stanje brazilskog asa.

Posle toga Anćeloti je, pod velikim pritiskom javnosti i navijača, odlučio da Nejmar ipak bude deo reprezentacije za Mundijal, ali je odmah naglasio da mu mesto u startnoj postavi neće biti zagarantovano.

Sada je sve izvesnije da bi Brazil mogao da ostane bez svoje najveće zvezde već na početku turnira. Brazilci će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi sa Marokom, Haitijem i Škotskom, a eventualni izostanak Nejmara bio bi ogroman udarac za ambicije „karioka“ u borbi za novu svetsku titulu.