Lil je nedavno ozvaničio kraj saradnje sa Brunom Ženesiom, ali je već pronašao njegovu zamenu.

Kako javlja Lekip, novi trener francuskog kluba biće Davide Anćeloti.

Reč je o sinu legendarnog Karla Anćelotija, koji je postigao dogovor sa "dogama", a predsednik Olivije Letang brzo je reagovao kako bi osigurao njegov potpis uoči predstojećih izazova u Ligi šampiona.

Ženesio je napustio klub u ponedeljak nakon što mu ugovor nije produžen, iako je Lil doveo do trećeg mesta u Ligi 1 i osigurao plasman u ligašku fazu elitnog takmičenja, dok je u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope eliminisao Crvenu zvezdu.

Francuski stručnjak bi mogao da ostane u domovini, jer se dovodi u vezu sa Olimpikom iz Marseja.

Za mlađeg Anćelotija ovo će biti drugi samostalni mandat na klupi neke prve ekipe, pošto je prethodno nekoliko meseci vodio brazilski Botafogo.