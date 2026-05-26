Bruno Ženesio nije više trener fudbalera Lila, saopštio je francuski klub.

U saopštenju francuskog kluba se navodi da su dve strane sporazumno odlučile da ne produže saradnju.

Ženesio (59) je bio trener Lila od juna 2024. godine.

"Predsednik Olivije Letang, u ime kluba i osoblja, želi da izrazi iskrenu zahvalnost Ženesiju na odnosu koji je izgradio sa svim članovima kluba i na nepokolebljivom profesionalizmu i posvećenosti koju je pokazao tokom ove dve izazovne sezone", navodi se u saopštenju francuskog kluba.

Fudbaleri Lila su sezonu u francuskom prvenstvu završili na trećem mestu na tabeli sa 61 bodom i izborili su plasman u Ligu šampiona.