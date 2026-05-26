Otkriveno je kako je izgledalo njegovo stopalo.

Fotografija koja je isplivala u javnost je, u najmanju ruku, šokantna. Na mestu gde bi stopalo trebalo da ima prirodnu liniju, kod Nadala se nalazi jeziva, velika izbočina koja bukvalno štrči iz kosti. Nakon što su videli ove kadrove, ljubitelji tenisa širom sveta postavljaju samo jedno pitanje: Kako je ovaj čovek uopšte hodao, a kamoli osvojio 22 Grend slem trofeja?

- Bilo je noći kada od bolova nisam mogao ni da spavam. Gurao sam telo do apsolutnih granica izdržljivosti - otkrio je Španac.

Sve je počelo davne 2005. godine. Dok je svet slavio novu mladu zvezdu, Rafa je prolazio kroz pakao dijagnostike. Saznao je da boluje od Miler-Vajsove bolesti – retkog, degenerativnog oboljenja poznatog i kao skafoidni osteohondritis. Reč je o deformaciji kosti u srednjem delu stopala koja je ključna za pokretljivost.

- Više doktora mi je reklo da više nikada neću igrati. Imao sam samo 19 godina... - priseća se Nadal.

Rešenje je pronađeno u ekstremnim merama. Nadal je počeo da nosi posebno prilagođene uloške i patike sa dodatnih sedam milimetara podrške. To mu je omogućilo da nastavi da trči, ali je promenilo biomehaniku čitavog tela.

- Spasili smo stopalo, ali je ostatak tela zbog toga bio uništen - iskren je Rafa, aludirajući na brojne povrede kolena, kuka i leđa koje su ga pratile kroz karijeru.