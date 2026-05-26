Arina Sabalenka je poznata kao teniserka koja voli da "zapali" društvene mreže... Obično su to izazovni stajlinzi i poze. Ovoga puta rešila je da nešto bude drugačije.

Tako, prva teniserka sveta, koju u utorak očekuje duel 1. kola protiv Španjolke Džesike Buzas-Maneiro, se "skockala" i u bež kompletu stala ispred glavnog simbola Pariza.

Naravno, sve fotografije, kao i video, podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama.

Pozitivni komentari su se samo nizali, a Arina zaista izgleda lepo.

Ona je juče iz još jednog razloga bila u centru pažnje. Beloruska teniserka dobila je akreditaciju za svog psa Eša.

Zahvaljujući ovoj kartici, Eš ima zvaničnu dozvolu da boravi na terenima za trening, kao i u posebnim zonama za aktivnosti igrača, prateći Sabalenku u stopu.

Akreditacije ovog tipa obično su rezervisane isključivo za sportiste, trenere, novinare i osoblje turnira, pa je ovo prvi put da je takvo priznanje dobila jedna životinja u profesionalnom tenisu.