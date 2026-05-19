Beloruskinja se dotakla i optužbi koje stižu na njen račun, od toga da podržava režim Aleksandra Lukašenka, do kritika da kao prva teniserka sveta ne koristi svoj uticaj da jasnije osudi rat.

-Poštujem njihov stav da ne pružaju ruke. Znam da to nije lično, već da tako šalju poruku - istakla je Arina Sabalenka.

Ipak, priznaje da joj takve situacije teško padaju, kao i atmosfera koja se stvorila na Turu.

-Ali to je teško izdržati, toliku količinu mržnje nekih ljudi na Turu. Jedan trener je poludeo protiv mene, rekao je da sam ja ta koja baca bombe - rekla je Sabalenka.

Nastavila je u istom ritmu.

"Očigledno je da ja želim mir za sve. Ja ne želim ovaj rat. Oni treba da sednu za sto i dogovore se. Ali ja takođe mislim da je sport platforma i mesto gde svi treba da budu zajedno a ne da se bore jedni protiv drugih. Budite zajedno, pokažite mir", poručila je najbolja teniserka sveta.

Govoreći o odnosima između naroda, Sabalenka je podsetila na vreme kada su Belorusi i Ukrajinci imali mnogo bliže veze.

-Tako dugo su Ukrajinci i Belorusi bili kao braća i sestre. Mi smo isti, dugo smo bili zajedno, a sada je veliki zid između nas. Ne znam kako će sve to proći - navela je ona.