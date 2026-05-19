Olga Danilović se nikako ne pojavljuje na teniskim terenima. Misterija o neigranju Srpkinje je jedna od glavnih tema u "belom sportu" prenosi "Novosti".

Poslednji put smo Olgu gledali na terenu pre više od tri meseca. Bilo je to u Klužu, gde je naša teniserka poražena u drugom kolu Transilvanija opena od Poljakinje Čvalinske, 4. februara.

Od tada, ni traga ni glasa o eventualnoj povredi ili bilo kakvom drugom razlogu za njeno odsustvo. U javnosti se nisu pojavile nikakve informacije koje bi objasnile zašto je nema na terenima.

Jedino što se zna jeste da je ime Olge Danilović ponovo spomenuto u ponedeljak, kada je objavljena WTA lista. Tada je zabeležen novi pad u njenom renkingu. Trenutno je na 153. poziciji na svetu, a taj pad će se nastaviti jer nema naznaka da će se uskoro vratiti na teren.

Nema je ni na spisku učesnica za Rolan Garos, gde je prošle godine stigla do trećeg kola.

Ostaje da se vidi kada će Olga ponovo na teren, još uvek nema nikakavih najava...