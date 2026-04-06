Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević napredovala je za jedno mesto i trenutno je 145. igračica sveta sa 540 poena. Teodora Kostović je pokvarila plasman za dve pozicije i trenutno se nalazi na 161. mestu na WTA listi sa 459 bodova. Mia Ristić je na 264. poziciji sa 259 bodova, dok je Katarina Jokić 299. sa 218 poena.

Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 11.025 bodova. Elena Ribakina iz Kazahstana je zadržala drugo mesto sa 8.108 poena, dok je Amerikanka Koko Gof treća sa 7.278 bodova.

Poljakinja Iga Švjontek je četvrta teniserka sveta, a potom slede Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova, Ukrajinka Elina Svitolina, Italijanka Džasmin Paolini, Kanađanka Viktorija Mboko i Ruskinja Mira Andrejeva.