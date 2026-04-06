Fudbaleri Crvene zvezde nemaju baš velike šanse za direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone, ali su one porasle nakon ovog vikenda.

Za to su pre svega najzaslužniji rezultati u prvom kolu plej-ofa grčkog šampionata, gde je AEK savladao Olimpijakos, a PAOK i Panatinaikos su odigrali 0:0.

AEK sada ima pet bodova prednosti u odnosu na Olimpijakos i PAOK i sasvim je realno da postane šampion Grčke, što i te kako odgovara Zvezdi. Ipak, to neće biti dovoljno za crveno-bele, jer će morati da se poklope i drugi rezultati.

Kako bi se idealan scenario ostvario, za klub iz Ljutice Bogdana je važno da Rendžers, Šahtjor, Fenercvaroš i Mitjiland ne budu šampioni u svojim ligama.

Trenutno nijedan od navedenih klubova nije lider i vodi neizvesnu trku za titulu, a deluje da bi Šahtjor mogao da pomrsi račune Zvezdi, dok najmanja opasnost dolazi od Mitjilanda.

Ukoliko se navedeni scenariji ne ostvare, Crvena zvezda će put ka Ligi šampiona krenuti iz drugog kola kvalifikacija.

Podsetimo, crveno-beli su već jednom obezbedili direktan plasman u evropsku elitu za sezonu 2023/24. Naredne dve takmičarske godine su ponovo morali u kvalifikacije. Prvi put su se preko Bodea domogli Lige šampiona, da bi potom letos u plej-ofu ispali od Pafosa i završili u Ligi Evrope, gde su u baražu za osminu finala eliminisani od Lila.