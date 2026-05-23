Uvek je interesantno videti kako neki fudbaler ne uspe da se nametne u Srbiji, a potom u inostranstvu doživi punu afirmaciju.

Upravo takav slučaj je sa Kingsom Kangvom, koji nije opravdao velika očekivanja u Crvenoj zvezdi, ali je zato u Izraelu izrastao u jednog od najboljih igrača prvenstva.

To je sada dobilo i zvaničnu potvrdu - Kangva je proglašen za najboljeg fudbalera sezone u izraelskom šampionatu, nakon što je bio ključni igrač novog prvaka, Hapoela iz Ber Ševe. Reprezentativac Zambije u izboru je bio uspešniji od domaćih fudbalera Omera Acilija, Dora Pereca i Jardena Šue.

Na taj način postao je prvi stranac posle devet godina koji je osvojio priznanje za igrača godine u Izraelu. Poslednji kome je to pošlo za rukom, a da nije Izraelac, bio je Migel Vitor još 2017. godine.

Kangva je tokom ove sezone za Hapoel odigrao 39 utakmica i ostvario učinak od 12 pogodaka i 10 asistencija, čime je upisao dabl-dabl sezonu.

I prethodne godine bio je među najvažnijim igračima ekipe i jedan od najboljih u ligi, pa se dugo spekulisalo o mogućem transferu vrednom oko deset miliona evra. Pominjala se čak i selidba u Premijer ligu Engleske, ali je na kraju ostao u Hapoelu.

Zambijski vezista je u Crvenu zvezdu stigao 2022. godine iz ruskog Arsenala. Dok je bio pod ugovorom sa crveno-belima, proveo je određeni period na pozajmici u belgijskom Kortrajku, a zatim je u leto 2024. godine zvanično prešao u Hapoel Ber Ševu.