Šavi Babika nije ostavio naročit utisak na beogradsku publiku tokom evropskih mečeva Crvene zvezde, a povreda početkom sezone dodatno mu je otežala priliku da popravi svoj status u timu.

Tokom zime reprezentativac Gabona otišao je na pozajmicu u Karagumruk, gde je dobrim igrama pod vođstvom Aleksandra Stanojevića privukao pažnju više klubova.

Prethodnih dana pominjalo se interesovanje AEK-a, ali prema navodima kiparskih medija, konkurenciju u borbi za njegov potpis predstavlja i Omonija, aktuelni šampion Kipra.

Za sada nije bilo konkretnih koraka kada je reč o transferu, ali se očekuje mogućnost pregovora u narednom periodu. Otežavajuća okolnost za klub iz Nikozije jeste činjenica da Babika ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom, koja ga je prošle sezone platila oko četiri miliona evra.