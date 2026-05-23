Šavi Babika nije ostavio naročit utisak na beogradsku publiku tokom evropskih mečeva Crvene zvezde, a povreda početkom sezone dodatno mu je otežala priliku da popravi svoj status u timu.

Tokom zime reprezentativac Gabona otišao je na pozajmicu u Karagumruk, gde je dobrim igrama pod vođstvom Aleksandra Stanojevića privukao pažnju više klubova. 

Prethodnih dana pominjalo se interesovanje AEK-a, ali prema navodima kiparskih medija, konkurenciju u borbi za njegov potpis predstavlja i Omonija, aktuelni šampion Kipra.

Za sada nije bilo konkretnih koraka kada je reč o transferu, ali se očekuje mogućnost pregovora u narednom periodu. Otežavajuća okolnost za klub iz Nikozije jeste činjenica da Babika ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom, koja ga je prošle sezone platila oko četiri miliona evra.

FK Crvena zvezda

 

 