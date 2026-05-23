Košarka
Srbin pokorio Rusiju: Senzacija mladog trenera vredna titule!
Mladi srpski košarkaški trener Goran Vučković osvojio je rusku Superligu sa ekipom Čeljabinska
U finalnoj seriji je rezultatom 4:2 pobedio nekadašnjeg evroligaša, ekipu Himkija.
Četvrtu utakmicu je ekipa Čeljabinska igrala na terenu Himkija i pobedila rezultatom 79:61.
Čeljabinsk je regularni deo šampionata završio na deobi prvog mesta sa Dinamom iz Vladivostoka, sa skorom od 18 pobeda i osam poraza.
Do finala su stigli bez ijednog poraza u plej-ofu, prvo su pobedili Univerzitet Ugra rezultatom 3:0, a zatim istim rezultatom savladali i Novosibirsk.
Ruska Superliga je drugi stepen takmičenja, odmah iza poznatije VTB lige, u kojoj se nalaze najbolji klubovi poput CSKA i Zenita.
Vučković je ranije predvodio Radnički sa Crvenog krsta, kojeg je uveo u Drugu ligu i odveo na završni turnir „Kupa Radivoja
Koraća" u Nišu.
Osvojio je i trofej na turniru „Slobodan Piva Ivković", gde je proglašen za najboljeg trenera.
