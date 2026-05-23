Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno otkrio je u razgovoru za brodkastere i partnere niz zanimljivih detalja o budućnosti evropske košarke i ogromnom interesovanju za elitno takmičenje.

Prema njegovim rečima, interesovanje za ulazak u Evroligu trenutno je veće nego ikada.

- Postoji 17 ponuda za nove franšize, a imamo čak 40 klubova koji žele da se priključe Evrokupu - rekao je Bueno.

Kako prenosi "Eurohoops", čak 14 od pomenutih kandidata za franšize predstavljaju već postojeće klubove, uključujući i one koji trenutno nemaju vlasnički udeo u Evroligi.

Bueno je istakao i da Evroliga pozitivno gleda na nedavne sastanke velikih fudbalskih klubova i razvoj šire sportske zajednice.

- Ovde je svaki klub zajednica, a ne samo poslovni projekat. Sportski klubovi su stvoreni da budu zajednica i to su ključne vrednosti ovog ekosistema.

Prema navodima "Eurohoopsa", plan je da se Evroliga od sezone 2027/2028 proširi na 22 ili čak 24 kluba, što bi predstavljalo jednu od najvećih promena u istoriji takmičenja.

Bueno se osvrnuo i na dugogodišnji problem sukoba termina između Evrolige i FIBA reprezentativnih kvalifikacija.

- Evroliga je prisutna i želi da sarađuje sa FIBA. Želimo da imamo još bolji odnos i želimo rešenje za reprezentativne prozore - poručio je prvi čovek Evrolige.