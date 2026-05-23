Fudbalski klub Javor će naredne sezone igrati u Prvoj ligi Srbije, pošto nije uspeo da zadrži superligaški status, ali će uprkos tome kasa Ivanjičana biti znatno punija. Klub iz Ivanjice realizovao je najveći transfer u svojoj istoriji, pošto će od prodaje Petra Petrovića inkasirati čak 2,2 miliona evra.

Mladi štoper karijeru nastavlja u austrijskom Šturmu iz Graca, koji je uspeo da nadmaši konkurenciju i dogovori transfer talentovanog defanzivca. Za Petrovića su interesovanje pokazivali i Parma, Genk, Mec i Ren, ali je austrijski vicešampion na kraju završio posao.

Dvadesetogodišnji fudbaler iza sebe ima veoma zapaženu sezonu u dresu Javora, za koji je upisao 34 nastupa, postigao četiri gola i dodao dve asistencije. Pre dolaska u Ivanjicu prošao je omladinsku školu Partizana i Teleoptika, dok je jedno vreme igrao i na pozajmici u Zlatiboru.

Petrović je tokom godine dobio i poziv u mladu reprezentaciju Srbije, a našao se i među kandidatima za seniorski nacionalni tim kod selektora Veljka Paunovića, što je dodatno skrenulo pažnju evropskih klubova na njegov potencijal.

