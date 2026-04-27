Tri gola za Radnički postigao je Ester Sokler 16, 18. i 56. (penal) minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao Slobodan Simović u 47.



Radnički se nalazi na 10. mestu na tabeli plej-auta SLS sa 41 bodom, dok je Spartak na pretposlednjoj, 15. poziciji sa 21.

Klub iz Kragujevca će u narednom kolu plej-auta SLS dočekati TSC, dok će Spartak gostovati Mladosti u Lučanima.

Fudbaleri Javora su u Ivanjici bili bolji od kruševačkog Napretka sa 4:0 (3:0). Strelci za tim iz Ivanjice bili su Lazar Mićić u 9, Aleksa Radonjić u 20, Đorđe Skoko u 45+1. i Bubakari Dukure u 84. minutu.

Javor se nalazi na 12. mestu na tabeli plej-auta SLS sa 40 bodova, dok je Napredak na poslednjoj, 16. poziciji sa 14.

Klub iz Ivanjice će u narednom kolu dočekati IMT, dok će Napredak u Kruševcu igrati sa niškim Radničkim.