Fudbaler Milana se povredio na jučerašnjem meču 34. kola italijanske Serije A protiv Juventusa (0:0). Modrić i fudbaler Juventusa Manuel Lokateli su se sudarili glavama u 76. minutu, a hrvatski fudbaler je zbog povrede zamenjen tri minuta kasnije.

- Modrić je operisan u klinici La Madonina u Milanu. Operacija je bila neophodna zbog lečenja složenog preloma leve jagodične kosti. Operacija, koju je izveo tim doktora Luke Autelitana u prisustvu lekara Milana, Stefana Maconija i Andree Bulgeronija, bila je potpuno uspešna. Klub želi Luki brz oporavak uoči Svetskog prvenstva - navodi se u saopštenju Milana.

Modrić (40) zbog povrede neće igrati do kraja sezone. On je ove sezone odigrao 36 utakmice za Milan i postigao je dva gola.

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić je izjavio da je razgovarao sa Modrićem posle operacije.

- Siguran sam da će Modrić da učini sve kako bi bio spreman za SP. Verujem da će oporavak da teče prema planu i da će Luka kao kapiten da nas povede na još jedno veliko takmičenje, koje će biti održano ovog leta - rekao je Dalić, preneo je HNS.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u Meksiku, SAD i Kanadi.