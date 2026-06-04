Izgleda da je to to... Luka Modrić je presekao i neće menjati odluku. Posle Svetskog prvenstva odlazi u penziju.

Modrić je nakon nekoliko nedelja razmišljanja prelomio da posle predstojećeg Mundijala definitivno okači kopačke o klin. Želi da na još jednom velikom takmičenju sa kapitenskom trakom oko ruke predvodi reprezentaciju Hrvatske.

S druge strane, glavni razlog Lukine odluke bila je činjenica da se Milan nije plasirao u evropska takmičenja za narednu sezonu.

U klupskom fudbalu je na brojci od 932 utakmice, 99 golova i 143 asistencije. Kada je reč o reprezentaciji Hrvatske, tu je na 197 mečeva upisao 28 golova.