Godine nisu prepreka pa je iskusni Riječanin igrao vrhunski za zagrebačku Mladost u Ligi šampiona, kao i za reprezentaciju Hrvatske u kojoj je i dalje jedan od glavnih igrača.

Sa reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, zlato na Svetskom prvenstvu u Dohi iste godine, kao i evropsku titulu u Splitu 2022.

Kapicu Radničkog nosio je tri sezone u dva mandata (2014/15. i 2021–2023) i osvojio dva Kupa Srbije. Igrao je još za Primorje iz Rijeke, Barselonetu, Fluminense, Jug, Mladost i Jadran iz Splita.

-Radnički je klub u kojem sam se uvek osećao dobro. Ovde sam imao odlično okruženje, još bolje ljude i odnose, i stekao prijateljstva koja traju i danas. Nosim stvarno lepa iskustva iz prethodnog perioda. Uvek sam se rado vraćao u Kragujevac, jer znam kakvu energiju klub ima i koliko ljudi ovde vole vaterpolo. Kada se pojavila mogućnost povratka, nije mi bilo teško odlučiti. - ocenjuje Vrlić.

On smatra da Radnički poseduje kvalitet za najveće domete, kako u domaćim takmičenjima, tako i na evropskoj sceni.

- Ekipa Radničkog ima veliki kvalitet. Radi se o vrhunskim igračima koji imaju iskustava najvećih takmičenja, što je jako važno za velike rezultate. Upravo taj sastav bio je jedan od razloga zbog kojih mi je odluka o povratku bila još lakša. Svi delimo iste ambicije, a to je osvajanje Lige šampiona. Siguran sam da imamo tim koji može ostvariti velike rezultate. Nadam se da će, kako se kaže, biti treća sreća. Imamo kvaliteta da budemo konkurentni svima i verujem da možemo da napravimo dobar rezultat u Evropi – dodaje Vrlić.

Nešto će, ipak, biti drugačije nego nego za vreme prethodnih boravaka u Kragujevcu. O fizičkoj spremi jednog od najboljih centara sveta ovog puta brinuće njegova partnerka Dajana Zoretić, kondicioni trener Radničkog, koja je sa trenerom Urošem Stevanovićem sarađivala i u reprezentaciji Srbije u osvajanju olimpijkog zlata u Parizu i evropskog u Beogradu.

-Nije nam prvi put da radimo zajedno, ali biće prvi put u ovom obliku. Iskreno, to mi je bila i jedna od prepreka pri dolasku u Radnički, jer kada je posao u pitanju, kod nje nema popusta. Veliki je profesionalac i nema puno razumevanja za opuštanje tokom rada. Siguran sam da neće biti štednje ni prema kome, pa tako ni prema meni, ali verujem da ću izdržati tih četiri do pet sati dnevno treninga u takvom ritmu. Nadam da će me glavni trener malo zaštititi – uz osmeh kaže Vrlić.

Pored Vrlića, još dva velika pojačanja su stigla u Kragujevac.

Nikola Lukić (28) iz Novog Beograda i Ivan Marcelić (32) iz zagrebačke Mladosti.

Za najviše domete potrebni su i vrsni strelac i vrsni golman.

Za punjenje protivničkih mreža biće zadužen Nikola Lukić, kome je ovo, u stvari, posle tri sezone, povratak u Kragujevac.

Reprezentativac, koji je sa nacionalnim timom osvojio titulu prvaka Evrope, vraća se na mesto uspeha. Za Radnički je odigrao 162 utakmice, postigao 318 golova i, za sada, deli prvo mesto na klupskoj listi strelaca sa Nemanjom Stanojevićem. Sa Radničkim je bio šampion Jadrana i Superlige Srbije i osvojio dva kupa.

- Presrećan sam što se vraćam u Kragujevac, grad koji za mene predstavlja drugu kuću. U Radničkom sam proveo četiri prelepe godine i velika mi je čast i privilegija što ću ponovo nositi kapicu ovog kluba. Tu je veliki broj saigrača iz reprezentacije i igrača koje odlično poznajem. Verujem da nas očekuje sjajna sezona i da ćemo osvojiti sve trofeje - optimista je Lukić.

Za zaštitu mreže biće zadužen Ivan Marcelić, doskorašnji golman Mladosti iz Zagreba.

Marcelić je reprezentativac Hrvatske osvajač više medalja na vrhunskim međunarednim takmičenjima, među kojima i zlata sa Svetskog prvenstva. Na finalnom turniru Kupa Hrvatske, bio je MVP sa 36 odbrana na dve utakmice. Pre dolaska u Zagreb branio je za Jadran iz Splita.

- Kada sam dobio poziv Radničkog, nisam se nijednog trenutka dvoumio. Tokom prethodnih godina mnogo puta sam igrao protiv ovog kluba i dobro znam kakvu reputaciju ima, kako u Srbiji, tako i u evropskom vaterpolu. Znam i koliko grad živi za vaterpolo. Uz to, od saigrača Josipa Vrlića, koji je u dva navrata bio u Radničkom, čuo sam samo najbolje o klubu, ljudima i atmosferi u Kragujevcu. Sve to mi je dodatno potvrdilo da donosim pravu odluku. Ono što me je najviše privuklo jeste sportski projekat i prilika da se borim za trofeje na svim frontovima - ističe Marcelić.

Dodaje i da je Radnički favorit u domaćim takmičenjima, ali veruje da ima kvalitet i za evropsku titulu.

U kragujevačkom klubu kažu da nastavljaju sklapanje rostera za narednu sezonu.