O tome kakav je Edin Avdić bio najbolje je objasnio njegov saradnik i prijatelj Miloš Jovanović. Njih dvojica sarađivali su na podkastu "Udvajanje sa Milošem i Edinom".

- Možda ste se nekad pitali kakav je Edin Avdić bio kad se ugase kamere. Pa evo, odaću vam tajnu pošto sam u poslednjih pet godina proveo svaku nedelju po 3-4 sata sa njim, a nemalo puta i više. Bio je isti.

Nastavio je u istom ritmu.

- Možda ste ga i zato voleli toliko, jer vam je delovao neposredno i kao prijatelj. Pa eto, tako vam je delovao jer je bio takav. Nijedan naš "skeč" nije bio uigran. Često nismo ni znali koju pesmu ovaj drugi pušta. U stvari, gotovo uvek, sve reakcije su bile autentične.

Potom je dodao:

- Hvala vam unapred što ćete čuvati sećanje na njega. Makar imate materijala za to. Toliko se potrudio. Zbogom, Edo, bila je velika privilegija raditi sa tobom sve ove godine i imati te za bliskog prijatelja.