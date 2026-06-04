Imao je posebnu poruku bivši NBA as.

-Druže, batice moj... Ne mogu verovati da više nisi sa nama. A pre dva dana smo se čuli, jedan drugom Bajram čestitali. Bitan si deo moje karijere, da nije one tvoje čuvene rečenice 'Sa parkinga' možda ne bi bilo ni mene ovakvog. Što je još važnije, moja porodica i ja smo te doživljavali kao najvoljenijeg. Ostavio si prazninu u našim srcima, neizbrisiv trag u našim životima. Volimo te, brate, počivaj u miru. Rahmet ti tvojoj lepoj duši. Voli te tvoj Mirza - rekao je Teletović, a izjavu je završio u suzama.

Mirza Teletović i Edin Avdić postali su "dobitna kombinacija" tokom Evropskog prvenstva 2013. godine. Teletović je tada predvodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja samo pukim slučajem nije stigla do druge faze turnira, a Avdić je sa mnogo emocija komentarisao sve mečeve koje su igrali Mirza i drugovi.

Od tada su bili povezani na neki poseban način...