Čovek čiji glas je znao ceo Balkan... Pre svega nekoliko dana uradio je podkast koji je "zapalio" svet košarke, a onda je u sredu stigla strašna vest.

Poznatog komentatora izdalo je srce. Pronađen je mrtav u svom stanu, a jedan detalj posebno je tužan i šokantan.

Edin kao da je predvideo svoju smrt.

U poslednjem podkastu je naglasio da ima problema sa zdravljem:

- Malo mi je ovih mojih zdravstvenih problema, treba on ovde da me potapa - šaljivo je istakao u vezi priče Samuela Montera.

Edin je ostavio dubok trag u svetu košarke, a od njega se oprašta ceo region...