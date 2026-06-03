Košarkaški novinar, podkaster i nekadašnji komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini.

Kako pišu mediji u Bosni i Hercegobini, Avdić je preminuo zbog srčanih problema.

Edin je preminuo u 47. godini, prema saznanjima portala Radiosarajevo.ba u svom stanu u Beogradu, od posledica iznenadnih srčanih problema.

Edin Avdić je rođen je 19. juna 1979. u Sarajevu, a najpoznatiji je bio po prenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke.

Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a pre novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna.

Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, potom radio na OBN-u, gđe je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena sport. Poznat je po energičnom stilu komentarisanja, stručnim analizama i kolumnama o košarci koje su godinama bile među najčitanijima u regionu.