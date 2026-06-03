Poznati košarkaški komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini. Ova vest je šokirala ceo region pošto je Avdić bio omiljen svim ljubiteljima sporta na ovim prostorima.

Avdić je imao podkast X&O, u kojem je ugostio neke od najvećih košarkaških legendi sa prostora bivše Jugoslavije, ali i Evrope, kao i najveće NBA zvezde današnjice, uključujući i Nikolu Jokića.

Samo nekoliko dana pre tragične vesti, Edin Avdić je objavio intervju sa još jednom NBA zvezdom - reprezentativcem Bosne i Hercegovine - Jusufom Nurkićem.

Iskusni centar je kod Edina ispričao neke neverovatne priče, kao na primer to da je njegov bivši trener u Finiksu Majk Budenholcer bio notorni alkoholičar.

- Situacija u kojoj smo bili, okruženje... A onda saznate, pa, ne znam da li bi trebalo ovo da kažem. Ali čovek je bio zavisnik od alkohola. Stvarno je imao problema sa tim.

- Doslovno je objašnjavao Kevinu Durentu kako da postigne koš. Da je to govorio meni, ili Gordonu, ili Rojsu Onilu, ili Grejsonu Alenu, pa hajde, ali objašnjavati Kevinu Durentu kako se postiže koš? To je kao da objašnjavate pilotu kako da upravlja avionom.

- Zakazivao bi sastanke jedan na jedan. Samo da bi provocirao ljude. Govorio bi Bredliju Bilu, Grejsonu Alenu: "Nemaš pojma, moraš da budeš ovo, moraš da budeš ono..." Mislim, sediš tu i ne možeš da veruješ šta čuješ - rekao je Nurkić tokom gostovanja u podkastu "X&O Chat" kod Edina Avdića

Taj intervju su preneli svi svetski mediji, jer je u pitanju bila čista ekskluziva. Nažalost, bio je to poslednji Edinov intervju.