ABA liga je 20. jula 2026. godine i zvanično održala žreb za predstojeću sezonu 2026/27.

Kako je "Meridian Sport" objavio na svom sajtu, došli su do saznanja da je liga ponovo žrebom radvojila "večite" rivale i da će Partizan i Crvena zvazda igrati u različitim grupama.

Aktuelni šampion Dubai, ponovo će biti tamo gde i beogradski Partizan, kao i šampion Srbije Spartak – dok će Zvezda biti zajedno sa Budućnosti i Cedevita Olimpijom.

Grupa A: Crvena zvezda, Budućnost Podgorica, Cedevita Olimpija, Cibona, Igokea, FMP, Borac Čačak, Krka, Široki, Bratislava.

Grupa B: Dubai, Partizan, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak Subotica, Bosna, Mega, Ilirija, Beč.