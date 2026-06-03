Košarkaški novinar, podkaster i nekadašnji komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini.

Kako pišu mediji u Bosni i Hercegobini, Avdić je preminuo zbog srčanih problema.

Godinama je Edin Avdić radio na Areni sport, a njegov glas je ostao upamćen u ABA ligi, koja se sada oglasila.

- Kolektiv ABA lige duboko je potresen iznenadnim odlaskom voljenog komentatora i košarkaške ličnosti Edina Avdića. Edinova strast prema igri bila je očigledna u svemu što je radio. Kroz svoje pronicljive komentare, zanimljiv medijski rad i kao voditelj ABA Talks podkasta, pomogao je da približi košarku navijačima širom regiona i ostavio je trajan trag u ovom sportu.

- Upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, kolegama i svima čije je živote dotakao. Njegov glas, strast i ljubav prema košarci mnogo će nedostajati, a njegovo nasleđe ostaće dragocen deo zajednice ABA lige - stoji u saopštenju ABA lige.