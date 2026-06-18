Kako se navodi, u skladu sa povećanjem broja ekipa koje učestvuju, uskoro će biti definisan sistem takmičenja u ABA ligi za sezonu 2026/27.



Cibona se posle jedne sezone pauze ponovo vratila u takmičenje, a Slovan Bratislava će postati debitant.

- U sezoni 2026/27, 20 klubova će učestvovati u ABA ligi. Članovi Skupštine su usvojili odluku da se Cibona u predstojećoj sezoni vrati u regionalno takmičenje, dok se prvi put pridruži Slovan iz Bratislave. Čestitamo Ciboni na povratku u regionalno takmičenje, a Slovanu iz Bratislave želimo dobrodošlicu u ABA ligu - saopštila je ABA liga.



Iz ABA lige je prošle sezone ispao Split, ušao je Široki Brijeg, a ostali učesnici takmičenja su Partizan, Crvena zvezda, Spartak Subotica, Mega, FMP, Borac Čačak, Dubai, Budućnost Podgorica, Kluž, Cedevita Olimpija, Bosna, Igokea, Zadar, Krka, Ilirija, Studentski centar, Beč.

Košarkaši Dubaija su pre nedelju dana prvi put postali šampioni ABA lige.