Novi igrač Partizana postao je dvadesetjednogodišnji Čaka Traore, dosadašnji fudbaler italijanskog Milana.

Traore je sa Partizanom potpisao ugovor na dve godine, uz ugovornu opciju produžetka saradnje na još dve takmičarske sezone.



Reč je o krilnom napadaču rođenom 23. decembra 2004. godine u Obali Slonovače, koji je značajan deo svog fudbalskog razvoja proveo u Italiji. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Parmu, Palermo i razvojni tim Milana. Tokom prethodne takmičarske sezone, nastupajući za ekipu Milan Futuro, odigrao je 25 utakmica, uz učinak od devet golova i pet asistencija.





Angažovanjem mladog ofanzivca koji primarno igra na krilnim pozicijama u napadu, Partizan dodatno pojačava konkurenciju na tim pozicijama.



Traore će biti još jedan fudbaler iz Obale Slonovače koji će nositi dres Partizana, nakon Ismaela Beka Fofane i Sedrika Gogua.