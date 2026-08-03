MMA sport se u Srbiji razvija munjevitom brzinom... Posle UFC događaja u "Areni", naši borci postali su još veće zvezde.

Prati se svaki njihov korak, a navijače širom Srbije zanima za koga navijaju - Zvezda ili Partizan.

Uroš Medić nije krio da je navijač crno-belih.

-Mnogi su mislili da sam zvezdaš jer sam delio neke snimke. Nije tako, od kad sam bio klinac navijam za Partizan, drugari su mi "grobari"... - otkrio je Medić.

I Aleksandar Rakić je pristalica Partizana, a na intreneru se mogu naći fotografije na kojima ima obeležja crno-belih. Za Partizan navija i Vlasto Čepo.

Marina Spasić je veliki navijač Crvene zvezde, dok crveno-bele simptiše i Duško Todorović...

Jedno je sigurno, moguće je da poznata lica iz oktagona vidimo na mečevima Zvezde i Partizana.