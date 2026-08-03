Doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević mogao bi da učini ogromnu uslugu Crvenoj zvezdi i pomogne joj da se lakše plasira u Ligu šampiona.

Kako piše izraelski "Sport 5", Blagojevićev Akron želi Abu Rumija, igrača Hapoel Ber Ševe.

Važno je napomenuti da momak ima 22 godine i da je tek pre nekoliko meseci stigao u Ber Ševu za 400.000 evra kao jedan od najperspektivnijih fudbalera Izraela.

Prošlu sezonu je počeo u Kirjatu, a računajući ukupni učinak iz prethodne takmičarske godine, na 35 mečeva je upisao pet golova i sedam asistencija.