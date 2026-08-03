Partizan je u 3. kolu Superlige u Humskoj poražen posle drame od IMT-a sa 2:1.

Gol vredan tri boda za Traktoriste postigao je Orijomi Lebi u prvom minutu sudijske nadoknade, činilo se u prvi mah posle greške odbrane domaćih, ali nakon odgledanog snimka čini se da je bilo faula...

Sudija iz Ćuprije, Milan Milanović, nije video faul, nisu ni njegovi pomoćnici, niti je reagovala VAR soba.

Miloš Milanović je u 14. minutu pokazao crveni karton Aleksu Zekoviću, po mišljenju navijača Partizana prestrogo i zbog toga je bio na udaru "grobara" do kraja meča.