IMT je najveći hit u novoj sezoni Superlige Srbije. "Traktoristi" su u trećem kolu šokirali Partizan u Humskoj i slavili sa 2:1, pa su tako zadržali maksimalan učinak i imaju devet bodova.

Dakle, ovaj tim je sada usamljen na prvom mestu nakon nekompletne runde domaćeg prvenstva, što je scenario kakav se zaista nije očekivao.

Crvena zvezda je odložila svoj meč 3. kola i neće moći da ih stigne u ovom kolu, tako da će IMT biti lider bar još nedelju dana.

Sa druge strane, ovo je bio drugi kiks Partizana u tri kola, pa imaju četiri od devet osvojenih bodova do sada. U prvom kolu su remizirali sa Zemunom u gostima (2:2), potom su dobili Mačvu u gostima sa 3:1, a danas je usledio poraz od IMT-a.

Crno-beli su za sada četvrti, ali četiri boda imaju i OFK Beograd i Novi Pazar. Partizan mogu da prestignu do kraja ovog kola još Vojvodina, Železničar, Mladost i Radnik iz Surdulice u slučaju povoljnih rezultata.

Zvezda će ostati na drugom mestu, a Čukarički će izvesno biti trećeplasirani, osim ako Vojvodina i Železničar ne upišu ubedljivije pobede.