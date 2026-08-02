Nemanja Nedović je nedavno izjavio da ima ugovor sa Crvenom zvezdom i za sledeću sezonu. Bivši reprezentativac Srbije je prethodne takmičarske godine bio na pozajmici u Monaku, a sada je u podkastu "Kole Point" otklonio sve dileme oko povratka na Mali Kalemegdan.

Iskusni bek se neće vraćati, a glavno pitanje je zbog čega je napustio crveno-bele iako je prethodno potpisao novi ugovor.

- Nešto se promenilo u junu, za mesec dana. Sve bi bilo okej jer meni je isticao ugovor tada. Samo je trebalo tada da mi se kaže – e, razmišljamo u drugom pravcu, hvala na svemu, super su bile tri godine, sve. Ja sam se i tada zapitao, šta se dešava? Pričate mi jednu priču, radi se druga priča. Odlaže se i odlaže... Ja sam tada još pregovarao sa druga dva kluba i to jedan baš ozbiljan klub. I onda, totalno se promenila priča. Dođi, potpisujemo ugovor. Željko (Drčelić) i ja smo se dogovorili za dva minuta. Onda se nešto drastično promenilo i to je to. To je više pitanje za njih.

Potvrdio je da se ne vraća.

- Nije opcija ove godine da se ja vratim u Zvezdu. Mislim, šta se promenilo za godinu dana? Šta može da se promeni za godinu dana? Videlo smo i Jaga koji je isto sklonjen, pa se vratio i kako je bilo. Ako ti neko pokaže trunku nepoštovanja jednom, on će to uraditi i drugi put. To je nešto što sam ja stavio do znanja kome je trebalo da se stavi do znanja odavno, da je to što se tiče igračke karijere (povratak u Zvezdu) – završena priča - jasan je Nedović.

Prvi put je u Zvezdu došao pre 20 godina.

- Verovao ili ne, meni je prelazak u Užice bio katastrofalan. Nije mi leglo i bio sam mnogo puta u iskušenju da se vratim kući. Tako da mi je dolazak u Beograd bio lagan. Možda zbog uzbuđenja, jer sam potpisivao za veliki klub kao što je Crvena zvezda. Beograd mi je legao od prvog dana i zaista ga volim. Nisam došao sa tim da sam već uspeo. Pustio sam da vreme učini svoje i ja sam došao u Crvenu zvezdu kao treći plejmejker. Pa sam se povremeno probijao, igrao sa starijom generacijom i bilo mi je zanimljivo da vidim gde sam i šta sam.

Dotakao se i prelaska Luke Vildoze u Partizan.

- Pa mislim on je ovako super momak, ima neki svoj fazon i stvarno mi je legao. Znaš šta, on je bio u Panatinaikosu 10 meseci, u Crvenoj zvezdi osam meseci, u Olimpijakosu 10 meseci, da je on ostao negde dve, tri godine ili četiri, da je osetio klub na drugačiji način pa da mu zameriš. Ovako on je stranac, igra košarku, nigde se nije duže zadržao. Mislim okej, navijače je to povredilo, iznenađenje je transfer, ali nije mi sad neka tragedija iskreno.

Smatra da tome ne treba da se pridaje veliki značaj.

- Previše značaja pridajemo tome, emotivno previše ljudi shvataju. Okej da je domaći igrač. Znaju se kodeksi, šta se radi šta ne, ali se za strance preteruje. Oni dođu da odrade svoj posao, da zarade novac i to je to - poručio je Nemanja Nedović.