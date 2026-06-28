Srpski košarkaš Nemanja Nedović ostavio je otvorenu mogućnost promene sredine ovog leta, uprkos tome što ima važeći ugovor sa Crvena zvezda za narednu sezonu.

osle sezone provedene u Monaku, sa kojim je osvojio čak četiri trofeja, Nedović je učestvovao na tradicionalnom turniru "AegeanBall", gde je za "Eurohoops" govorio o planovima za budućnost.

-Ne znam. Rano je, tek je početak leta. Imam ugovor sa Crvenom zvezdom za narednu sezonu, ali videćemo. U narednih nekoliko nedelja znaćemo mnogo više - rekao je Nedović.

Iskusni bek osvrnuo se i na povratak Željka Obradovića na klupu Panathinaikos.

-Fantastično. Superzvezda se vratila i nadam se da će Panatinaikos ponovo uspeti da osvoji Evroligu. Željko je svakako pravi čovek za to.

Na pitanje da li bi ponovo voleo da zaigra u Grčkoj, Nedović nije zatvorio vrata.

-Volim Grčku. Naravno. Zašto da ne? Nikad se ne zna šta može da se dogodi.

Govorio je i o sezoni iza sebe u Monaku.

-Čitava godina je bila potpuno luda. Veoma zanimljiva. Trebalo bi mi nekoliko dana da ispričam celu priču, ali bilo je zaista interesantno.

Nedović je prošle sezone odigrao 35 utakmica u Evroligi i prosečno beležio 6,1 poen po meču, dok je u francuskom prvenstvu imao učinak od 8,7 poena.

Uprkos brojnim turbulencijama koje su pratile klub tokom sezone, Monako je osvojio titulu šampiona Francuske, kao i Kup, Superkup i Liders kup Francuske.