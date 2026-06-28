Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala Mundijala pobedom nad Kanadom sa 1:0. Gol odluke je postigao Eustakio i to u 92. minutu!

Na samom početku utakmice u Kaliforniji, videli smo nešto veći pritisak Kanađana, što je bilo i očekivano. Po neki put, zapretila je i Južna Afrika i to preko Tebokoa Mokoene.

Najbolju šansu za Kanadu je imao u 22. minutu bivši štoper Javora, Kornelijus. Posle slobodnog udarca sa leve strane i centaršuta Eustahija, na petercu je Kornelijus bio potpuno sam i glavom mogao da praktično unese loptu u gol rivala, ali je samo dodao praktično golmanu u rukavice.

Neverovatnu priliku imali su Kanađani u 44. minutu, kada su glavom probali da ugroze gol rivala, lopta je završila na gol liniji, potom, Bjukenan je probao i to je odbranio gol Južne Afrike i rezultat je ostao nepromenjen posle prvog poluvremena.

Nastavak meča nam je doneo manje više preslikani fudbal kao u prvom delu. Nismo videli previše ozbiljnijih prilika na obe strane, a nekako se činilo kako je vreme odmicalo, da su Kanađani sve više nervozniji postajali.

A onda - 65. minut i konačno malo fudbala. Šta su propustili Kanađani! Oluvašei je pobegao odbrani Južne Afrike, Vilijams je odlično odbranio, a onda je Mbokazi ispred Dejvida intervenisao.

U 75. minutu, fudbaler minhenskog Bajerna, Alfonso Dejvis, ušao je u igru za Kanadu, pa je bila i primetnija bolja igra u napadu.

I kada su svi očekivali produžetke, u drugom minutu nadoknade, Eustakio je pogodio i tako doneo svom timu plasman u osminu finala!

Startni kapiten Kanade u ovom meču je lepo primio odbitak i sa oko 18 metara pogodio dalji ugao gola Južne Afrike za veliko slavlje!

Kanadu u osmini finala čeka bolji iz meča Holandija - Maroko, koji se igra u utorak, 30. juna u 03.00 ujutru po našem vremenu.

Južna Afrika - Kanada (0:1)

Stadion: "SoFi" (Los Anđeles)

Sudija: Žoao Pineiro (Portugal)

Južna Afrika: Vilijams - Madau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sitole - Maseko, Mofokeng, Apolis - Makgopa

Kanada: Krepo - Džonston, Bombito, Kornelijus, Lareja - Bjukenen, Saliba, Eustakio, Milar - Dejvid, Oluvaseji



Drugo poluvreme:

Kraj! Kanada je u osmini finala!

90+2 - Goool! Kanada vodi! Eustakio je strelac!

84. minut - Opasna prilika za Južnu Afriku! Apolis je pokušao, ali je Krepo odbranio...

78. minut - Pritiska Kanada protivnika, mnogo bolja igra Kanađana ulaskom Alfonsa Dejvisa. Prva utakmica od marta, zbog povrede koja ga je odvojila sa terena u dresu Bajerna. Propustio je celu grupnu fazu, nije ni sada bio starter, ali vreme je za njega.

75. minut - Zvezda minhenskog Bajerna, Dejvis, ulazi u igru, a izlazi Bjukenen...

67. minut Još jedna pauza za hidrataciju...

65. minut - Au, kakva prilika za Kanadu! Oluvašei je pobegao odbrani Južne Afrike, Vilijams je odlično odbranio, a onda je Mbokazi ispred Dejvida intervenisao.

62. minut - Apolis je uputio udarac ka golu Kanade! Sve nervozniji Kanađani...

53. minut - Izuzetno slaba utakmica, bez preterano velikih uzbuđenja, ono što smo gledali u prvom, manje više gledamo i u drugom poluvremenu....ali, par dobrih poteza, dva puta kroz noge! Prvo je to učinio Milaru, a onda i Salibi, koji je dobio karton. Dva veoma atraktivna poteza fudbalera Južne Afrike...

46. minut - Počeo je drugi period igre!

POLUVREME!

Prvo poluvreme:

45. minut - Tri minuta se igralo u nadoknadi, ali, promene rezultata za sada nema!

45. minut - Larea je bio u prodoru po levoj strani, a start je bio sa leđa. Međutim, sudija Pinjeiro ne pokazuje na "belu tačku"

44. minut - Neverovatno šta je sve preživela Južna Afrika sada! Lopta je bila negde na gol liniji posle igranja glavom fudbalera Kanade, ali, i ovaj put su se iščupali Afrikanci...

43. minut - Najuposleniji defanzivac Južnoafričke Republike, Mbokazi, morao je ponovo da reaguje i da spasava gol od Kanađana...

34. minut - Uspavanka za sada u Kaliforniji, nekako je malo opao ritam utakmice, za razliku od nešto boljeg starta...

27. minut - Nastavljena je utakmica i ponovo odlični Larea juriša u kontri...

23. minut - Prva pauza za osveženje i dalje se čeka neka ozbiljnija šansa i bolji fudbal

22. minut - Najbolja šansa na utakmici za Kanadu! A imao ju je bivši igrač Javora iz Ivanjice - Kornelijus! Umesto da smesti glavom lagano loptu u gol, on ju je praktično samo dodao golmanu u rukavice...

17. minut - Ostao je sam Dejvid posle kornera, ali je loše šutirao

9. minut - Sjajan napad Kanade, odlično se ubacio Lareja, od svega samo korner za Kanadu....posle kog nije bilo veće opasnosti po gol Afrikanaca

6. minut - Mokoena je uputio udarac ka golu Kanade, i na jednoj i na drugoj strani imamo dinamičnu igru od starta

1.minut - Počela je prva utakmica nokaut faze Mundijala!

20.56 - Intoniranje himni je završeno, čeka nas pravi u Kaliforniji!

20.48 - Učesnik šesnaestine finala Mundijala je i nekadašnji igrač Javora Derek Kornelijus, igrao je od 2016. do 2018. u Ivanjici. Sada je u Olimpiku iz Marselja i štoper reprezentacije Kanade.

20.23 - Južna Afrika je plasman u šesnaestinu finala obezbedila pobedom nad Južnom Korejom i to je bilo veliko iznenađenje, a Bafana Bafana je i sada autsajder. Pokušaće da posle ostvarenja sna i prvog plasmana u nokaut fazu u mundijalskoj istoriji stigne i do osmine finala

20.20 - Kanađani su u prvom kolu remizirali sa BiH (1:1), pa pobedili sa 6:0 Katar. Izgubili su zatim od Švajcarske 1:2 i ostali bez prvog mesta u grupi, samim tim i prilike da igraju mečeve nokaut faze na svom terenu

20.10 - Pobednik meča Južna Afrika - Kanada, sastaće se 4. jula u osmini finala sa boljim iz spektakularnog duela Holandija – Maroko (30. jun, 3.00)

20.05 - Svlačionica Južne Afrike:

20.00 - Atmosfera ispred stadiona:

19.52 - Kao i Južna Afrika, Kanada je prvi put u nokaut fazi Svetskog prvenstva. Kanadi je ovo treće učešće, takmičila se 1986. godine u Meksiku i 2022. u Kataru

19.48 - Fudbaleri Južne Afrike su raspevani pred meč, kao po običaju:

19.45 - Tim Kanade:

19.40 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen prvom meču 1/16 finala Mundijala između Južne Afrike i Kanade. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Los Anđelesa.