Nemanja Nedović je dospeo u centar pažnje zbog komentara koji je pre nekoliko dana ostavio na video snimku poznatog podkasta "6,75 range" na Instagramu, gde su domaćini Luka i Boce komentarisali stajling prošlosezonskog igrača Monaka na jednoj svadbi.

Iskusni bek je na svadbu doskorašnjeg saigrača Meta Strazela došao u crnoj majici na bretele, što je bila tema razgovora, dok je košarkaš odgovorio na video komentarom:

- Ništa od podkasta, mislio sam da ste normalni momci - napisao je Nemanja Nedović, a mnogi navijači su mislili da on to zaista i misli, pa su ga "napali" u komentarima. Međutim, istina je bila da je košarkaš samo bio sarkastičan.