Nemanja Nedović je dospeo u centar pažnje zbog komentara koji je pre nekoliko dana ostavio na video snimku poznatog podkasta "6,75 range" na Instagramu, gde su domaćini Luka i Boce komentarisali stajling prošlosezonskog igrača Monaka na jednoj svadbi.
Iskusni bek je na svadbu doskorašnjeg saigrača Meta Strazela došao u crnoj majici na bretele, što je bila tema razgovora, dok je košarkaš odgovorio na video komentarom:
- Ništa od podkasta, mislio sam da ste normalni momci - napisao je Nemanja Nedović, a mnogi navijači su mislili da on to zaista i misli, pa su ga "napali" u komentarima. Međutim, istina je bila da je košarkaš samo bio sarkastičan.
Sumnju je podgrejao dodatni komentar u kojem je Nemanja Nedović napisao:
- Pa brate, ti se ne bi naljutio? Šta oni misle ko su? - dodao je Nedović, ali se danas i definitivno saznalo da nije ljut na Luku Mihajlovića i Bogdana Milenkovića, voditelje ovog podkasta.
Oni su se zajedno fotografisali verovatno pred snimanje nove epizode podkasta, a na stranici "6,75 range" se pojavio i komentar:
- Neke stvari će biti jasne sledeće nedelje. Naredni gost Nemanja Nedović - napisali su, pa će svakako biti zanimljivo pogledati šta to srpski košarkaš ima da kaže.
Komentari (0)