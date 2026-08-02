Fudbaleri IMT-a napravili su iznenađenje u trećem kolu Superlige Srbije pošto su kao gosti pobedili Partizan rezultatom 2:1. "Traktoristi" su tako nastavili sa sjajnim izdanjima na početku nove sezone i došli do treće pobede, čime su zadržali maksimalan učinak. Sa druge strane, crno-beli su nakon remija sa Zemunom na startu zabeležili novi kiks i ostali na samo četiri boda.

Krenulo je žestoko i u uvodnim minutima smo videli tri dobre prilike. Prvi su zapretili doamći fudbaleri i to preko Milana Aleksića koji je sa 18 metara dobro šutirao po zemlji, ali je lopta kačila jednog od protivničkih igrača i otišla malo pored stative. Uzvratili su gosti samo dva minuta kasnije, kada je Glišić izašao sam ispred Krunića, ali je golman Partizana odbranio njegov udarac.

U sedmom minutu je pripretio Zubairu glavom posle centaršuta, ali je dobro reagovao iskusni Čančarević.

Jedan od prelomnnih trenutaka utakmice se desio u 14. minutu. Vrlo neoprezan start Zekovića i sudija Miloš Milanović mu je pokazao direktan crveni karton. Bunili su se igrači Partizana zbog te odluke, Đurđević je dobio žuti karton zbog prigovora, odluka se nije menjala i crno-bel su ostali sa igračem manje.

Neko vreme nije bilo uzbuđenja, a kako se prvo poluvreme bližilo kraju, tako su gosti počeli sve više da prete. U 33. minutu je Keita probao posle centaršuta Žagara, ali nije bio precizan. Nadoknada vremena je iznosila šest minuta, a u tom periodu je Žagar imao dve dobre prilike. Najpre se sjajno namestio i šutirao, ali je Krunić fenomenalno intervenisao i sprečio gol. Nedugo zatim je Žagar ponovo gađao, ovoga puta lopta odlazi malo pored desne stative. Tražili su potom igrači Partizana penal, ali se niko iz VAR sobe nije oglašavao i na poluvreme se otišlo bez golova.

Nastavio je IMT da napada i na startu drugog dela, a nagrada je stigla u 52. minutu. Sjajno je Žagar obišao nekoliko domaćih igrača, a zatim uputio udarac i savladao Krunića za vođstvo "traktorista".

Brzo je reagovao Saša Ilić i u igru uveo Milana Vukotića koji je odmah tukao iz velike daljine, ali je lopta otišla pored gola. Nedugo zatim je IMT imao novu dobru priliku. Izašao je Krunić na oko 30 metara od gola i reagovao ispred Keite i tako sprečio veliku opasnost.

Posle dužeg vremena su crno-beli imali priliku. Igrao se 71. minut, kada je Ugrešić probao spoljnom sa nekih 12 metara, ali je bio zamalo neprecizan. U 80. je Đurđević snažno šutirao sa oko 11 metara, ali je lopta otišla preko gola.

Delovalo je da domaćinu preti prvi poraz, ali je onda u 89. minutu Vukotić sjajnim golom iz slobodnog udarca doneo izjednačenje. Očekivalo se da crno-beli odmah krenu i po drugi gol, ali je usledio novi šok. IMT je u prvom minutu nadoknade ponovo poveo, a strelac je bio rezervista Lebi. Katastrofalno je sada reagovala odbrana crno-belih i Lebi se ušetao u mrežu.

Partizan tako u lošem raspoloženju čeka prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv kazahstanskog Tobola, koji je na programu u četvrtak na stadionu u Humskoj.

PARTIZAN - IMT 1:2 (0:0)

Stadion: Partizana

Sudija: Miloš Milanović

PARTIZAN (4-3-3): Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Zeković, Aleksić, Ugrešić – Trifunović, Kojzek, Zubairu.

IMT (4-4-2): Čančarević – Kasas, Šapić, Sisako, Martos – Luković, Novičić, Tiendrebeogo, Glišić – Žagar, Keita.

Kraj! IMT je slavio u Humskoj!

90+1 minut - Goooool! Pa šta se ovo dešava? IMT ponovo stiže do prednosti! Loše je reagovala odbrana Partizana, što je iskoristio rezervista Lebi i pogodio za novo vođstvo gostiju.

89. minut - Goooool! Izjednačenje u Humskoj! Prelep pogodak Vukotića iz slobodnog udarca za 1:1. Vraćaju se crno-beli!

85. minut - Sasvim solidan pokušaj Cojića. Lopta odlazi pored gola.

80. minut - Još jedna šansa za domaće. Đurđević je tukao sa oko 11 metara, ali preko gola.

71. minut - Prilika za Partizan posle dužeg vremena. Ugrešić je probao spoljnom sa oko 12 metara iskosa, ali je na kraju lopta ipak završila pored stative.

65. minut - Još dve izmene kod crno-belih. Izlaze Trifunović i Kojzek, umesto njih Lekić i Traore.

61. minut - Opet preti IMT. Krunić je istrčao na 30 metara od gola i intervenisao ispred Keite.

59. minut - Vukotić je ušao u igru i odmah šutirao sa distance, ali je lopta otišla pored gola.

52. minut - Goooool! Vodi IMT u Humskoj! Dušan Žagar je postigao pogodak i utišao Humsku. Niko ga nije napao, namestio se na šut i savladao Krunića za vođstvo gostiju. Ima li Partizan odgovor sa igračem manje.

49. minut - Kakav promašaj Keite. Glišić je prošao između dvojice, ali se napadač IMT-a nije snašao. Propala je velika šansa za "traktoriste".

Kraj prvog poluvremena!

45+4 minut - Opet Žagar pravi probleme igračima Partizana. Šut van kaznenog prostora, zamalo neprecizan.

45+2 minut - Preti Žagar! Oslobodio se ofanzivac IMT-a čuvara, namestio na šut i dobro gađao, ali je Krunić odlično odbranio njegov udarac.

45. minut - Šest minuta nadoknade.

40. minut - Udarac Žagara sa nekih 17 metara, ali izblokiran i lopta ide u korner.

33. minut - Evo šanse za goste. Žagar je centrirao, Keita gađao glavom, ali lopta odlazi pored desne stative.

30. minut - Bez pravih prilika otkako je domaći tim ostao sa igračem manje.

23. minut - Dobar prodor i centaršut Trifunovića. Tražio se Zubairu, ali je zakasnio i lopta je prošla pored svih igrača.

14. minut - Crveni karton! Vrlo neoprezan start Zekovića koji je zaradio isključenje. Veliki problem za Partizan.

7. minut - Sada opet prilika za Partizan. Zubairu je šutirao glavom posle centaršuta, ali je Čančarević dobro reagovao.

4. minut - Velika šansa za IMT: Izašao je Glišić jedan na jedan sa Krunićem, šutirao sa peterca, ali su se crno-beli odbranili.

2. minut - Bilo je blizu. Aleksić je šutirao sa oko 18 metara po zemlji, ali je lopta otišla pored stative. Zakaćila je nekoga od protivničkih igrača, pa će Partizan imati korner.

Utakmica je počela!

19:25 - Biće ovo prvi meč za crno-bele u Humskoj od početka sezone u domaćem šampionatu. Tim Saše Ilića je obe dosadašnje utakmice odigrao na gostujućem terenu.

19:05 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici trećeg kola Superlige Srbije između Partizana i IMT-a. Uz sport.alo uživo možete pratit dešavanja iz Humske.